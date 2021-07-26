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Правительство Литвы рассмотрит выделение дополнительных доз вакцины AstraZeneca Украине, Молдове и Армении.
Правительство Литвы выделит вакцины AstraZeneca Украине, Молдове и Армении
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В мае правительство одобрило дарение вакцин странам Восточного партнерства, а в среду планирует рассмотреть предложение Министерства здравоохранения выделить Украине 131 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca. Соответственно выделенное Молдове количество доз увеличится до 26,5 тыс. по сравнению с запланированными ранее 11 тыс., а Армении предусмотрено подарить 27,5 тыс. доз.

Вакцины выделяются по просьбе этих государств.

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В данный момент у Литвы более 38,8 тыс. неиспользованных вакцин AstraZeneca.

Литва запланировала выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства.

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