Правительство Литвы выделит вакцины AstraZeneca Украине, Молдове и Армении

В мае правительство одобрило дарение вакцин странам Восточного партнерства, а в среду планирует рассмотреть предложение Министерства здравоохранения выделить Украине 131 тыс. доз вакцины Vaxzevria производства компании AstraZeneca. Соответственно выделенное Молдове количество доз увеличится до 26,5 тыс. по сравнению с запланированными ранее 11 тыс., а Армении предусмотрено подарить 27,5 тыс. доз.

Вакцины выделяются по просьбе этих государств.

В данный момент у Литвы более 38,8 тыс. неиспользованных вакцин AstraZeneca.

Литва запланировала выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам Восточного партнерства.