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Правительство Литвы в среду обсудит введение "паспорта возможностей", который помог бы открыть больше видов деятельности и мероприятий. Об этом рассказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
Правительство Литвы в среду обсудит введение "паспорта возможностей"
© DELFI

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в интервью на LRT сказала, что на этой неделе обсудят, как и с какого дня сможет действовать "паспорт возможностей".

По словам Армонайте, паспорт составят три элемента – прививка, отрицательный тест и иммунитет после болезни. Министр заметила, что принятие такого паспорта позволит открыть спортклубы, заведения общепита, различные мероприятия.

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По ее словам, если такое предложение одобрят, его осуществление займет несколько недель – функции будет выполнять Центр регистра. Позже этот паспорт интегрируют в запланированный ЕС иммунный сертификат.

На данный момент в Литве не проводятся культурные мероприятия, спортивные состязания, праздники, ярмарки, фестивали, не работают рестораны и кафе (еда только навынос), казино, спортклубы, места отдыха, бассейны, театры, кинотеатры.

В Литве сейчас работают только магазины со входом с улицы, большая часть магазинов закрыта. Открыты парикмахерские, салоны красоты и музеи.

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