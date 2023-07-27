Правительство Литвы увеличило 236 госпошлин, 4 – уменьшило

Всего проектом постановления изменено 12 проц. или 240 из 2 064 действующих госпошлин.
Размеры пересчитаны на основании предложений учреждений с учетом изменения затрат на оказание услуг, корректировки требований, установленных в правовых актах, изменения заработной платы и других факторов.
128 из 240 изменяемых размеров связаны с услугами Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, 30 – с услугами Департамента миграции и 27 – с услугами Службы надзора за игорным бизнесом.
По предложению Государственной инспекции по территориальному планированию и строительству госпошлина за выдачу акта о завершении строительства увеличена с 212 до 896 евро и с 185 до 866 евро. Его необходимо получить при строительстве или реконструкции спецсооружений, модернизации зданий, переустройстве инженерных систем многоквартирных домов.
Согласно положениям закона о сборах, правительство ежегодно производит перерасчет и корректировку размеров государственных пошлин и принимает соответствующее постановление.
Министерство отмечает, что в 2022 г. было изменено 14 проц. госпошлин: 325 были увеличены, 10 – уменьшены. В 2021 г. предлагалось повысить 95 проц., уменьшить – 5 проц. госпошлин, в 2020 г. – 83 и 17 проц. соответственно. В 2019 г. – 82 и 17 проц. соответственно.
Государственная пошлина назначается за услуги, оказываемые государственными учреждениями.