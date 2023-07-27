Правительство Литвы увеличило 236 госпошлин, 4 – уменьшило

Всего проектом постановления изменено 12 проц. или 240 из 2 064 действующих госпошлин.

Размеры пересчитаны на основании предложений учреждений с учетом изменения затрат на оказание услуг, корректировки требований, установленных в правовых актах, изменения заработной платы и других факторов.

128 из 240 изменяемых размеров связаны с услугами Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики, 30 – с услугами Департамента миграции и 27 – с услугами Службы надзора за игорным бизнесом.

По предложению Государственной инспекции по территориальному планированию и строительству госпошлина за выдачу акта о завершении строительства увеличена с 212 до 896 евро и с 185 до 866 евро. Его необходимо получить при строительстве или реконструкции спецсооружений, модернизации зданий, переустройстве инженерных систем многоквартирных домов.