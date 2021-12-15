В постановлении предлагают установить, что правительство может смягчить требования или отменить "паспорт возможностей", если в течение календарной недели количество больных коронавирусом в больнице не будет превышать 300 человек.

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, в это число не входят пациенты в реанимации, поэтому общее число занятых коек в больницах может быть больше.

По данным департамента статистики Литвы за вторник, в больницах находятся 1285 больных коронавирусом, 123 из них – реанимации. 300 коек в больницах было занято в начале августа, с тех пор этот показатель рос, а снижаться начал в начале ноября.

Кроме того, правительство приняло некоторые поправки к требованию "паспорта возможностей" у детей с 12 лет. Его будут требовать с 28 декабря 2021 года у детей старше 12 лет и двух месяцев (два месяца даны на то, чтобы ребенка успели привить).

Сейчас "паспорт возможностей" требуется детям с 16 лет.