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Правительство Литвы в среду установило показатель, который будет регулировать использование "паспорта возможностей". Потребность в ограничениях, связанных с этим документом, отпадет если в течение календарной недели количество больных коронавирусом в больнице не будет превышать 300 человек.
Galimybių pasų išdavimas „Eurovaistinės“ vaistinėje
Galimybių pasų išdavimas „Eurovaistinės“ vaistinėje
© Organizacijos nuotr.

В постановлении предлагают установить, что правительство может смягчить требования или отменить "паспорт возможностей", если в течение календарной недели количество больных коронавирусом в больнице не будет превышать 300 человек.

По словам вице-министра здравоохранения Аушры Билотене-Мотеюнене, в это число не входят пациенты в реанимации, поэтому общее число занятых коек в больницах может быть больше.

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По данным департамента статистики Литвы за вторник, в больницах находятся 1285 больных коронавирусом, 123 из них – реанимации. 300 коек в больницах было занято в начале августа, с тех пор этот показатель рос, а снижаться начал в начале ноября.

Кроме того, правительство приняло некоторые поправки к требованию "паспорта возможностей" у детей с 12 лет. Его будут требовать с 28 декабря 2021 года у детей старше 12 лет и двух месяцев (два месяца даны на то, чтобы ребенка успели привить).

Сейчас "паспорт возможностей" требуется детям с 16 лет.

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