МВД предлагал разрешить проведение некоммерческих мероприятий на открытом пространстве. Продолжительность таких мероприятий - не больше двух часов. На мероприятия могут быть как сидячие, так и стоячие места.
Предлагалось отменить обязательную регистрацию участников мероприятий или распространение билетов по интернету, а также контроль на входе. Однако подчеркивается, что важно соблюдать дистанцию.
"Много вопросов возникает перед 6 июля", - сказала на заседании правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Поскольку мероприятий будет немало, нужна ясность, чтобы не отвечать много раз на одни и те же вопросы. Я предлагают утвердить этот пункт, но подготовить последовательный регламент", – заметила она.
Правительство одобрило это предложение.
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