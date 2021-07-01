МВД предлагал разрешить проведение некоммерческих мероприятий на открытом пространстве. Продолжительность таких мероприятий - не больше двух часов. На мероприятия могут быть как сидячие, так и стоячие места.

Предлагалось отменить обязательную регистрацию участников мероприятий или распространение билетов по интернету, а также контроль на входе. Однако подчеркивается, что важно соблюдать дистанцию.

"Много вопросов возникает перед 6 июля", - сказала на заседании правительства премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Поскольку мероприятий будет немало, нужна ясность, чтобы не отвечать много раз на одни и те же вопросы. Я предлагают утвердить этот пункт, но подготовить последовательный регламент", – заметила она.

Правительство одобрило это предложение.