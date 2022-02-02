Действие "паспорта возможностей" останавливают, однако от ограничений, пока отказываться не планируют.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, количество больных растет, после отказа от "паспорта возможностей" на первое место выходит сознательность людей и личные средства защиты – респираторы/маски, ограничение контактов, особенно если был контакт или есть симптомы", – сказано в сообщении.

Какие методы контроля сохранятся?

Речь идет о дистанции, средствах дезинфекции, средствах личной защиты (масках, респираторах).

В магазинах, на рынках и в других местах в закрытых помещениях поток клиентов будет ограничен площадью - 15 кв. м на человека.

Правительство Литвы не будет ужесточать правила ношения масок и респираторов. Респираторы останутся обязательными для мероприятий - концертов, спектаклей и т.д.