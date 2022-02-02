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Правительство Литвы с субботы, 5 февраля, остановило действие "паспорта возможностей". Вместе с тем ввели ограничения по площади в сфере торговли.

Действие "паспорта возможностей" останавливают, однако от ограничений, пока отказываться не планируют.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, количество больных растет, после отказа от "паспорта возможностей" на первое место выходит сознательность людей и личные средства защиты – респираторы/маски, ограничение контактов, особенно если был контакт или есть симптомы", – сказано в сообщении.

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Какие методы контроля сохранятся?

Речь идет о дистанции, средствах дезинфекции, средствах личной защиты (масках, респираторах).

В магазинах, на рынках и в других местах в закрытых помещениях поток клиентов будет ограничен площадью - 15 кв. м на человека.

Правительство Литвы не будет ужесточать правила ношения масок и респираторов. Респираторы останутся обязательными для мероприятий - концертов, спектаклей и т.д.

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