Действие "паспорта возможностей" останавливают, однако от ограничений, пока отказываться не планируют.
"Поскольку эпидемиологическая ситуация сейчас неблагоприятная, количество больных растет, после отказа от "паспорта возможностей" на первое место выходит сознательность людей и личные средства защиты – респираторы/маски, ограничение контактов, особенно если был контакт или есть симптомы", – сказано в сообщении.
Какие методы контроля сохранятся?
Речь идет о дистанции, средствах дезинфекции, средствах личной защиты (масках, респираторах).
В магазинах, на рынках и в других местах в закрытых помещениях поток клиентов будет ограничен площадью - 15 кв. м на человека.
Правительство Литвы не будет ужесточать правила ношения масок и респираторов. Респираторы останутся обязательными для мероприятий - концертов, спектаклей и т.д.
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