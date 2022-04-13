"Дополнительное индексирование с июня в течение всего года позволяет сохранить индексирование, близкое к среднегодовой инфляции, возможно, немного ее опережая. Такое решение заложено в проект бюджета, если Сейм его одобрит, мы сможем вернуться и утвердить решения правительственными постановлениями", - сказала премьер Ингрида Шимоните.
На индексирование пенсий по старости дополнительно понадобится около 53 млн евро из бюджета Фонда социального страхования и 52,4 млн евро из государственного бюджета, а на индексирование государственных пенсий - еще почти 5 млн евро средств госбюджета.
Намечается, что средняя пенсия по старости увеличится примерно на 22 евро и составит около 482 евро, а при наличии необходимого стажа - на 25 евро до 510 евро.
По сравнению с январем 2021 года пенсии с июня увеличатся в среднем на 69 евро.
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