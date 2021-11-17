Правительство Литвы решит вопрос о "паспорте возможностей" для детей с 12 лет

"Будет уточняться правительственное постановление о том, чтобы паспорт возможностей, я хочу подчеркнуть, только для развлечений, а не для неформального обучения, и тем более не для лечения, применялся для лиц с 12 лет, а не с 16 лет, как сейчас", – заявила во вторник в Сейме премьер Ингрида Шимоните.
Через семь месяцев действие "паспорта возможностей" будет продлеваться после бустерной дозы вакцины или, если у человека есть достаточное количество антител. Такие изменения вступят в силу с 28 декабря.
Также с 1 декабря "паспорт возможностей" не будет выдаваться после сдачи быстрого антигенного теста. Люди, не привитые или не переболевшие COVID-19 и желающие получить документ, должны будут делать ПЦР-тест. Кроме того, результат отрицательного теста будет действовать уже не 48, а 72 часа.
"Паспорт возможностей" предоставляется лицам, привитым от COVID-19, переболевшим этой болезнью или сделавшим тест. В данный момент этот документ выдается лицам с 16 лет.
Граждане, у которых нет такого документа не могут посещать крупные торговые центры, места общественного питания, развлечений, салоны красоты.
На этой неделе у правительства и администрации президента несколько десятков матерей и их сторонников протестовали против "паспорта возможностей" для детей.
Министерство образования подчеркивает, что предложение ввести этот документ для детей с 12 лет не связано с организацией неформального воспитания.
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