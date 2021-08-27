Правительство Литвы решит, как облегчить получение "паспорта возможностей"

Как сообщил BNS пресс-секретарь министра здравоохранения Айсте Шукста, правительство на видеосовещании планирует принять решения, цель которых - "сделать получение паспорта возможностей как можно более простым".

В связи с ограничениями на некоторые виды деятельности для не имеющих паспорта возможностей с середины сентября, Центр регистра на этой неделе начал организовывать поездки в регионы, где нет его отделений, чтобы помочь жителям получить этот документ, если они не могут этого сделать при помощи электронного банка. По информации Центра регистра, также уже есть технические решения для выдачи паспорта возможностей в отделениях Фонда социального страхования и в аптеках.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на этой неделе заявила, что обсуждаются и другие варианты, к примеру, доставка паспорта возможностей на дом "Почтой Литвы", получение его в терминале лотереи "Perlas".

Паспорт возможностей - это бесплатный QR-код, который получают люди, привившиеся от коронавируса, переболевшие им или получившие отрицательные результаты теста. Паспорт возможностей связан в электронной системой здравоохранения e-sveikata.

В середине августа было объявлено, что приблизительно 1 млн 400 тыс. человек в Литве могут получить паспорт возможностей, тогда его электронным способом забрали 845 тыс. человек.

В стране как минимум одной дозой вакцины привито почти 1 млн 631 тыс. человек, а полностью вакцинированы 1 млн 466 тыс.