Правительство Литвы решилось на смягчение карантина

В подготовленном Минздравом документе сказано, что предлагается смягчить требования в вопросе общения, разрешить общение двух семей или двух домашних хозяйств и увеличить допустимое количество людей на открытых пространствах.

На улице разрешат собираться группам не более чем из 5 человек или двум домашним хозяйства м (семьям).

Также предложили разрешить контакты двух семей на улице, празднование праздников двумя семьями на улице.

Кроме того, предлагается разрешить спортивно-развлекательные мероприятия на улице с участием не более 5 человек или двух домашних хозяйств.

Разрешается также посещать прогулочные тропы, парки, музеи, галереи и другие экспозиции под открытым небом, зоопарки и ботанические сады группам не более 5 человек или двум домашним хозяйствам.

Разрешается также проведение мероприятий, участники которых будут находиться в автомобиля (в каждом авто не больше 2 человек или же члены одного домашнего хозяйства).

Кроме того, разрешается проводить на улице занятия для детей - не больше 5 человек и занятия для взрослых - не больше 5 человек.

Администрации Вильнюсского горсовета разрешают продолжить эксперимент с возвращением детей в школы, расширив число заведений. Этот проект должен быть завершен 31 марта 2021 года.

Все эти послабления вступят в силу с 6 марта, в субботу.

С 10 марта правительство Литвы разрешает проведение уроков вождения.

С 10 марта вступят в силу изменения, связанные с приезжающими в Литву лицами.

В документе Минздрава сказано, что для пресечения попадания в Литву привозных случаев коронавируса, особенно случаев нового штамма SARS–CoV–2, все приезжие должны предоставлять отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 ч. до приезда.

Все перевозчики должны сделать так, чтобы среди их клиентов не было пассажиров без справки о сданном тесте на COVID–19 с отрицательным результатом. Эти требования не распространяются на: членов экипажей, работающих на международных маршрутах; на лиц, следующих через Литву транзитом; переболевших или привитых от коронавируса; лиц до 16 лет.