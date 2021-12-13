Такой порядок предусмотрен в предложениях об изменении постановления правительства о режиме ЧС.

Согласно проекту, введенные меры ограничения правительство "упраздняет или смягчает", если за последнюю календарную неделю не было ни одного дня, когда в больнице находилось больше 300 больных с коронавирусом.

В документе также предлагается связать сроки действия "паспорта возможностей" с этим показателем. Ограничения вернутся, если в больницах количество больных ковидом снова составит больше 300 человек.

Правительству Литвы также предлагают подкорректировать порядок требования "паспорта возможностей" у детей с 12 лет.

Согласно проекту, он будет требоваться детям старше 12 лет и двух месяцев, чтобы было время на вакцинацию этих детей с того дня как им исполнится 12 лет.