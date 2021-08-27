Правительство Литвы разрешило выдавать "паспорта возможностей" в аптеках и других местах

В пятницу правительство одобрило поручение министра здравоохранения и оперативного руководителя экстремальной ситуацией с коронавирусом Арунаса Дулькиса Центру регистра - оказывать услугу по распечатке паспорта возможностей и наряду с этим "привлекать к оказанию этой услуги и другие субъекты".

"Второе - так как использование паспорта возможностей помогает в борьбе с экстремальной ситуацией и распространением инфекции, мы хотим сделать так, чтобы поставщики услуг не были перегружены требованиями, и чтобы не была снижена привлекательность оказания услуг", - заявил А. Дулькис.

Он также отметил, что планируется поручить Центру регистра обеспечить технические средства для оказания услуги по распечатке паспорта возможностей при наличии письменного или устного запроса от лица, чтобы сохранялись записи об оказании такой услуги и лице, получившем услугу. Это, по мнению министра, позволит оказывать такую услугу и в терминалах лотереи "Пярлас", "если будет такое желание".

По словам министра, поставщики этой услуги заключали бы договор с Центром регистра. Важно, чтобы она оказывалась бесплатно.

Министр обещал, что еще в пятницу подпишет решения, в которых будет закреплен порядок выдачи паспорта возможностей. Выдавать паспорт смогут как государственные, так и частные предприятия, которые заключат договор с Центром регистра.

Министр экономики и инновация Аушрине Армонайте сообщила, что Центр регистра в среднем распечатывает по 4,5 тысяч паспортов в день.