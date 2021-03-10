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Правительство Литвы со следующего понедельника разрешило работу всех магазинов, имеющих отдельный вход с улицы, независимо от их площади, а также разрешило открыться музеям, галереям при соблюдении требований безопасности.
Правительство Литвы разрешило работу всех магазинов с отдельным входом, музеев и галерей
© DELFI / Kiril Čachovskij

Конкретные условия утвердит министр здравоохранения Арунас Дулькис в ближайшие дни.

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