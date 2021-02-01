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Правительство Литвы разрешило работу трасс для катания на лыжах, заявила в понедельник премьер-министр Ингрида Шимоните.
Правительство Литвы разрешило открыть трассы для катания на лыжах
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"У нас зима, надо как-то готовиться к открытию, вопрос еще, все ли трассы откроются, ведь пока запрещено сообщение между муниципалитетами", - сказала премьер.

"Сегодня также было принято решение предложить правительству разрешить предоставление услуг лыжных трасс на открытом воздухе", – сказала ранее глава МВД Агне Билотайте, являющаяся председателем правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям.

По ее словам, представляющие услуги должны обеспечить распространение билетов электронным способом, предварительную регистрацию посетителей.

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В данный момент в стране закрыто большинство магазинов, мест отдыха и спорта, ограничено передвижение людей между самоуправлениями, запрещены собрания, как на дому, так и в общественных местах.

Карантин и ограничения на передвижение между самоуправлениями в данный момент действуют до марта.

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