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В среду правительство Литвы намерено рассмотреть поправки, предусматривающие обязательные прививки от COVID-19 для части работников и обязательство работодателей оплачивать тесты тех работников, которые не хотят прививаться.
Vakcina
Vakcina
© Saulius Žiūra

Это предусматривается в проекте изменений к закону о Профилактике и контроле над инфекционными заболеваниями, подготовленном Министерством здравоохранения.

Согласно проекту, в случае экстремальной ситуации или карантина, лица, которые выполняют определённую работу или занимаются определённой деятельностью, должны быть привиты от инфекционной болезни, в связи с которой объявляется подобная ситуация.

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"Вакцинация должна быть обязательной для определенных лиц, список будет утвержден постановлением правительства", – сказала BNS вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.

Она отметила, что предложение пока рассматривается на межведомственном совещания, в него могут быть внесены изменения. Если правительство в среду одобрит такие поправки, то они будут вынесены на рассмотрение Сейма, который примет окончательное решение.

В проекте будет установлено, что "работники, занятые видами деятельности, которые утвердит правительство, смогут работать только после вакцинации, за исключением случаев, когда работник не может сделать прививку из-за медицинских противопоказаний, переболел инфекционным заболеванием или ему не обеспечен доступ к вакцинам".

Непривитые работники в случае, если позволяет характер работы, должны работать удаленно или переведены на другую работу, а если ни один из этих вариантов невозможен, то они будут отстранены без оплаты до окончания действия экстремальной ситуации или карантина.

Заместитель министра также отметила, что перечень сфер, в которых можно будет работать только после вакцинации, будет отличаться от нынешнего, в котором сотрудники упомянутых видов деятельности могут работать, если имеют иммунитет или регулярно тестируются.

"Список сфер для обязательной вакцинации, вероятно, будет несколько иной, поскольку существует достаточно широкий список сфер с обязательным тестированием, в который включены и производственные предприятия, поэтому список с обязательной вакцинацией, по крайней мере в первоначальном предлагаемом варианте, учитывает количество и характер контактов, дистанцию", - сказала замминистра.

"Я не могу назвать этот список сегодня, но он точно не будет аналогичен списку с обязательным тестированием", - отметила А. Билотене-Мотеюнене.

Также предлагается, чтобы медицинские проверки других работников на инфекционное заболевание, в связи с которым была объявлена ​​экстремальная ситуация на госуровне, финансировались работодателем, за исключением случаев, когда работники не могут пройти вакцинацию из-за медицинских противопоказаний.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 ноября. В справке к поправкам указано, что у работников будет достаточно времени, чтобы получить хотя бы одну дозу вакцины.

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