По данным Министерства транспорта и коммуникаций, проект был подготовлен с учетом карантинного режима и сложившейся ситуации, ограничения перемещения между муниципалитетами и того, что бывают случаи, когда владельцы транспортных средств хранят летнюю резину на территории другого муниципалитета. Кроме того, важно избежать скопления людей у автосервисов.
По Правилам дорожного движения, шипованную резину можно использовать с 31 октября до 10 апреля, за нарушение правила грозит штраф в размере 30-40 евро.
Цель проекта - продлить срок использования шипованной резины до 10 мая.
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