Минздрав предлагал правительству продлить режим карантина на всей территории страны до 24.00 ч. 30 апреля 2021 г. Правительство одобрило это предложение и продлило карантин.

Карантин предложили продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и из-за приближения праздничного периода, когда люди начинают активнее перемещаться по стране. По это причине предлагалось запретить движение между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта по 24.00 ч. 5 апреля 2021 года. Этот порядок правительство Литвы также приняло и утвердило.

Предлагают разрешить только движение в круговых муниципалитетах и в случае важных причин.