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В пятницу утром правительство Литвы обсудило изменение правил действующего в стране карантина.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Минздрав предлагал правительству продлить режим карантина на всей территории страны до 24.00 ч. 30 апреля 2021 г. Правительство одобрило это предложение и продлило карантин.

Карантин предложили продлить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и из-за приближения праздничного периода, когда люди начинают активнее перемещаться по стране. По это причине предлагалось запретить движение между муниципалитетами с 00.00 ч. 27 марта по 24.00 ч. 5 апреля 2021 года. Этот порядок правительство Литвы также приняло и утвердило.

Предлагают разрешить только движение в круговых муниципалитетах и в случае важных причин.

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