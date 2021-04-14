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Член парламентской фракции социал-демократов, вице-сикер парламента Юлюс Сабатаускас обратился в правительство Литвы с призывом как можно скорее восстановить предоставление медицинских услуг в полном объеме. По его словам, а начала первого карантина в стране из-за неполучения своевременной медицинской помощи скончались почти 10 000 человек - это в три раза больше, чем умерло от COVID-19.
Julius Sabatauskas
Julius Sabatauskas
© DELFI / Domantas Pipas

"Я ознакомился с данными Департамента статистики и Евростата и вчера обратился к премьер-министру и министру здравоохранения, поскольку вижу опасную тенденцию - правительство концентрируется только на управлении карантинным режимом, однако игнорирует избыточные смерти, количество которых почти в 3,5 раза превышает количество смертей от COVID-19", – сказал в среду Сабатаускас.

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Это значит, по его словам, что вовремя не был поставлен диагноз или вовремя не предоставлены необходимые услуги.

"Таких смертей в Литве уже почти 10 000, а это значит, что из-за карантинных ограничений мы потеряли в 3,5 раза больше людей, чем от COVID-19. Эти данные ужасают", – сказал политик.

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