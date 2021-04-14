"Я ознакомился с данными Департамента статистики и Евростата и вчера обратился к премьер-министру и министру здравоохранения, поскольку вижу опасную тенденцию - правительство концентрируется только на управлении карантинным режимом, однако игнорирует избыточные смерти, количество которых почти в 3,5 раза превышает количество смертей от COVID-19", – сказал в среду Сабатаускас.

Это значит, по его словам, что вовремя не был поставлен диагноз или вовремя не предоставлены необходимые услуги.

"Таких смертей в Литве уже почти 10 000, а это значит, что из-за карантинных ограничений мы потеряли в 3,5 раза больше людей, чем от COVID-19. Эти данные ужасают", – сказал политик.