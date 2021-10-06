aA
За обязательные тесты на COVID-19 с 1 декабря в Литве будут платить сами работники, которые должны регулярно прививаться. Такой проект закона правительство в спешном порядке передало на рассмотрение в парламент.
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė
Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

Прежнего предложения кабмина ввести для работников определенных сфер обязательные прививки, не осталось.

"Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, в которых работникам разрешается работать, периодически тестируясь на COVID-19, в соответствии с этим порядком, периодически тестируются непривитые и не переболевшие COVID-19, и это профилактическое тестирование сейчас осуществляется на бюджетные средства, суть изменения – чтобы теперь проверка здоровья на предмет заразного заболевания финансировалась уже не из госбюджета, а, я хочу подчеркнуть, за счет работника, а если работодатель решает – за счет работодателя", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Статьи по теме:
Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением  (86)
Депутат о переменах в порядке выдачи "паспорта возможностей": это еще один способ запугивания  (37)

"Есть два исключения, когда проверка здоровья будет проводиться за счет бюджета: когда работник не может прививаться из-за медицинских противопоказаний или когда не обеспечивается доступность вакцин",– отметил министр.

Правительство в среду утвердило такой проект Закона о профилактике и контроле заразных заболеваний человека, он вносится в сейм, который и примет окончательное решение. Правительство предлагает сейму рассмотреть поправки в порядке особой срочности.

Предлагается, чтобы такой порядок вступил в силу с 1 декабря.

Представившая предложение правительства позже на пресс-конференции премьер Ингрида Шимоните сказала, что оплачиваемое за счет налогоплательщиков тестирование для непривитых людей было понятно, когда в стране не было достаточно вакцин, а сейчас, в условиях свободного доступа к вакцинированию, его было бы "трудно объяснить и оправдать".

По ее словам, сейчас тесты непривитых людей "обходятся налогоплательщикам более чем в десять миллионов евро, и могут быть оправданы в том случае, когда нет альтернативных средств управления пандемией, то есть вакцин".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Прогноз перевозчиков: в Литве будет ощущаться нехватка некоторых товаров (46)

Литовская ассоциация перевозчиков Linava прогнозирует,...

TOP новостей

Правительство Литвы приняло решение: за обязательные тесты будут платить работники (13)

За обязательные тесты на COVID-19 с 1 декабря в Литве...

Хочешь получать зарплату - прививайся: жители Литвы устали от ограничений и согласны с таким предложением (86)

Минздрав Литвы зарегистрировал предложение ввести...

Глава профсоюзов о тестах за свой счет: некоторые работники просто уволятся

С 1 декабря за обязательные тесты на ковид работники в...

Правительство утвердило предложение выплачивать привившимся жителям старше 75 лет по 100 евро (10)

Правительство Литвы в среду утвердило предложение...

В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон (60)

Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей...