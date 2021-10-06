Прежнего предложения кабмина ввести для работников определенных сфер обязательные прививки, не осталось.
"Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, в которых работникам разрешается работать, периодически тестируясь на COVID-19, в соответствии с этим порядком, периодически тестируются непривитые и не переболевшие COVID-19, и это профилактическое тестирование сейчас осуществляется на бюджетные средства, суть изменения – чтобы теперь проверка здоровья на предмет заразного заболевания финансировалась уже не из госбюджета, а, я хочу подчеркнуть, за счет работника, а если работодатель решает – за счет работодателя", – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.
"Есть два исключения, когда проверка здоровья будет проводиться за счет бюджета: когда работник не может прививаться из-за медицинских противопоказаний или когда не обеспечивается доступность вакцин",– отметил министр.
Правительство в среду утвердило такой проект Закона о профилактике и контроле заразных заболеваний человека, он вносится в сейм, который и примет окончательное решение. Правительство предлагает сейму рассмотреть поправки в порядке особой срочности.
Предлагается, чтобы такой порядок вступил в силу с 1 декабря.
Представившая предложение правительства позже на пресс-конференции премьер Ингрида Шимоните сказала, что оплачиваемое за счет налогоплательщиков тестирование для непривитых людей было понятно, когда в стране не было достаточно вакцин, а сейчас, в условиях свободного доступа к вакцинированию, его было бы "трудно объяснить и оправдать".
По ее словам, сейчас тесты непривитых людей "обходятся налогоплательщикам более чем в десять миллионов евро, и могут быть оправданы в том случае, когда нет альтернативных средств управления пандемией, то есть вакцин".
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