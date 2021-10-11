Расходы госбюджета в следующем году должны составить 16,481 млрд. евро, а доходы – 13,86 млрд. евро, сказано в проекте Минфина. Расходы в следующем году снизятся на 1,2%, по сравнению с 2021 г., а доходы увеличатся нa 11,4%. В 2021 году было немало одноразовых расходов, связанных с помощью бизнесу и выплатами системе здравоохранения.
В следующем году расходы на 2,6 млрд. евро превысят доходы.
"Дефицит госсектора Литвы в следующем году составит 3,1% внутреннего валового продукта (ВВП)", – сказала глава Минфина Гинтаре, заметив, что это связано в основном с однократными расходами из-за COVID-19, нелегальных мигрантов и ситуации на границе.
"Никаких новых налогов на этот раз не будет, только изменение ННМ.(...) Было решено, что изменение налогов во время пандемии нецелесообразно. Будут предложены иные варианты (...)", – сказала министр.
По ее словам, дополнительное финансирование выделять на оборону, обуздание пандемии COVID-19, на безопасность, связанную с БелАЭС, строительство физического барьера на границе с Беларусью.
Министр подчеркнула, что больше всего внимания правительство будет уделять повышению доходов жителей. По этой причине минимальная зарплата увеличится до 730 евро (на бумаге), увеличат ННМ до 460 евро (сейчас – 400 евро), но только для людей с небольшими доходами.
Другое приоритетное направление - снижение риска бедности, поэтому было решено быстрее увеличивать пенсии.
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