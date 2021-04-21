Правительство Литвы предлагает внести коррективы в условия карантина

Минздрав предлагает изменить установки, которые вступят в силу с 26 апреля 2021 г.:

1) С учетом роста объема профилактического тестирования в образовательных учреждениях и того, что до сих пор, когда у членов семей ученика обнаруживали коронавирус, его устанавливали и у ученика, предлагают отказаться от тестирования членов семей школьников, вместо этого проверять только самих учеников и работников школ.

2) С учетом новых данных предлагается пересмотреть список муниципалитетов, в которых могут действовать более мягкие карантинные меры. Из списка муниципалитетов, где уровень заболеваемости за 14 дней меньше 200 на 100 000 жителей.

По данным Департамента статистики на 21 апреля 2021 г. из списка вычеркнут 5 муниципалитетов: Друскининкайский (226), Юрбаркского района (235), Палангский (219), Пренайского района (291), Тельшяйского района (222).

В списке останется 21 муниципалитет: Бирштонаса, Биржайского района, Йонишкского района, Кельмесского района, Клайпеды, Клайпедского района, Кретингского района, Мажейкяйского района, Неринги, Пагегяй, Пакруойского района, Пасвальского района, Плунгеского района, Ретаваса, Рокишкского района, Скуодасского района, Шакяйского района, Шяуляй, Шяуляйского района, Шилутского района, Таурагского района.

Также предлагают возобновить проведение свиданий в колониях и СИЗО.

Разрешается приезжать на свидания лицам, у которых есть иммунитет на COVID–19 – если они переболели COVID–19 или привились.

Эти изменения вступят в силу с 3 мая 2021 года.

В повестке дня правительства вопроса карантинных послаблений пока нет.