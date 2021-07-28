"Есть вопрос проекта, который принят в Латвии - возможность отстранить от должности отказывающегося прививаться работника, у которого нет на это медицинских противопоказаний, если он не может работать удаленно. Здесь я не вижу такого предложения, но, думаю, что в пакете поправок, который правительство предложит парламенту, такое предложение может найти свое место", – сказала премьер.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене подтвердила, что этот вариант обсудили и подготовили к включению в общий пакет.

"Мы согласовали его с Минздравом и с правительственной канцелярией, это будет касаться деятельности, связанной с прямым контактом, если нет возможности работать удаленно, такой пункт будет включен, – сказала министр.

Шимоните прибавила, что должно действовать исключение - это не распространяется на людей, которые не могут прививаться по медицинским показаниям.

На вопрос, на всех ли работников это правило будет распространяться, Шимоните ответила: "Есть контактная работа, поэтому, конечно же, в первую очередь мы говорим о такой работе, где требуется контакт с другими людьми, где риск заражения велик. Точная формулировка будет обсуждаться в правительстве, тогда можно будет говорить на эту тему конкретнее, но, конечно, всегда надо оценивать степень риска для других людей.

Если непривитый представляет угрозу только для себя, это его выбор и бремя на систему здравоохранения, но если он может заразить других - это серьезнее (...). Поэтому таким риском надо управлять. Работодатели смогут решать вопрос таких работников. Думаю, это личные установки – работодатели, оценивая риск, могли бы оценивать такое решение".

Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что проведут дискуссию о том, как будет проходить тестирование, представителям каких профессий придется обязательно тестироваться на COVID-19.

Delfi напоминает, что правительство Латвии приняло решение, в соответствии с которым с 15 сентября непривитых работников, предоставляющих контактные услуги, работодатель может отстранить от работы, перевести на другую позицию и даже уволить. В список таких работников входят госслужащие, врачи, учителя, социальные работники. Кроме того, непривитые жители в Латвии могут пользоваться контактными услугами только в том случае, если такие услуги удаленно не предоставляют.