"Мы пока не видим большого потока людей в Литве, но готовы его принять", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции во вторник.
По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, сейчас в стране зарегистрировано несколько сотен украинцев.
"Лишь небольшое количество людей предпочитает использовать регистрационный центр или другое жилье", — сказала министр.
Однако она предупреждает, что несмотря на то, что пока нет наплыва военных беженцев, ситуация может измениться в любой момент.
"Никто не может сказать, что в какой-то момент ситуация не переключится в совершенно другой режим, и что у нас будет очень много людей", - сказала министр.
В понедельник она заявила, что Литва примет до 2 тысяч. военных беженцев из Украины, находящихся в Молдавии, и предложила помощь Литвы в их переселении.
Ранее сообщалось, что Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, но рассматриваются и другие сценарии. Ранее критическим назывался сценарий, если страна должна будет позаботиться о 30 тысячах беженцев.
Премьер-министр Шимоните подчеркнула, что расчеты связаны с "уровнем комфорта", который может быть предложен беженцам. Она не исключила, что количество людей, покидающих страну, может "значительно возрасти", если в Украине продолжатся обстрелы городов.
По данным понедельника, с начала вторжения, произошедшего в минувший в четверг, в ЕС прибыло около 400 тыс. украинцев. Половина из них попали в Польшу.
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