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Пока в Литве зарегистрировано несколько сотен украинцев, спасающихся от войны украинцев, но это число может непредсказуемо вырасти, предупреждают премьер-министр и министр внутренних дел Литвы.
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
Ukrainos ir Lenkijos pasienyje pabėgėliai iš Ukrainos
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

"Мы пока не видим большого потока людей в Литве, но готовы его принять", - заявила премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции во вторник.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, сейчас в стране зарегистрировано несколько сотен украинцев.

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"Лишь небольшое количество людей предпочитает использовать регистрационный центр или другое жилье", — сказала министр.

Однако она предупреждает, что несмотря на то, что пока нет наплыва военных беженцев, ситуация может измениться в любой момент.

"Никто не может сказать, что в какой-то момент ситуация не переключится в совершенно другой режим, и что у нас будет очень много людей", - сказала министр.

В понедельник она заявила, что Литва примет до 2 тысяч. военных беженцев из Украины, находящихся в Молдавии, и предложила помощь Литвы в их переселении.

Ранее сообщалось, что Литва готова принять 10 тыс. беженцев из Украины, но рассматриваются и другие сценарии. Ранее критическим назывался сценарий, если страна должна будет позаботиться о 30 тысячах беженцев.

Премьер-министр Шимоните подчеркнула, что расчеты связаны с "уровнем комфорта", который может быть предложен беженцам. Она не исключила, что количество людей, покидающих страну, может "значительно возрасти", если в Украине продолжатся обстрелы городов.

По данным понедельника, с начала вторжения, произошедшего в минувший в четверг, в ЕС прибыло около 400 тыс. украинцев. Половина из них попали в Польшу.

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