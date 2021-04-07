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Правительство Ингриды Шимоните пока не будет обсуждать возможность открытия торговых центров с 12 апреля. Об этом говорит проект постановления – в нем нет ничего об открытии ТЦ. Предлагают открыть услуги досуга, которые предоставляют на улице. Ранее премьер-министр упоминала, что решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации, а она ухудшается.
Kauno „Akropolis“ pirmasis Kauno mieste gavo tarptautinį COVID-19 saugumo sertifikatą
Kauno „Akropolis“ pirmasis Kauno mieste gavo tarptautinį COVID-19 saugumo sertifikatą
© Organizacijos nuotr.

Правительство Литвы в среду не будет менять условия карантина, торговцам никаких послаблений не обещают. Не будут открыты магазины в ТЦ и павильоны на крытых рынках.

Единственная предложенная поправка, касающаяся торговцев – отменили рекомендацию не объявлять краткосрочные акции, открыть дополнительные кассы и т.д.

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"Эти рекомендации были актуальны в праздники, кроме того, они не были обязательными, поэтому их никто не контролировал", – сказано в документе.

В соответствии с новым постановлением, предлагается отменить запрет на работу центров оздоровительных услуг, предоставляющих услуги отдыха. Сообщается, что полное закрытие таких центров - чрезмерная мера.

Под запретом остаются другие услуги, касающиеся досуга: развлечения, бани, бассейны и т.д. Под оздоровительными услугами подразумеваются: присмотр за здоровьем человека; контроль за общественным здоровьем; фармацевтическая деятельность; деятельность субъектов медицинских услуг; другая оздоровительная деятельность, указанная в документе.

Кроме того, предлагается разрешить большие группы для занятия спортом или проведения досуга, развлечений на улице с 5 до 10 человек.

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