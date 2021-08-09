Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей"

Она сказала, что в понедельник состоится только традиционное заседание правительства. Вероятно, решение примут 11 августа.

В больницах Литвы на данный момент находится 300 больных коронавирусом, 39 из них - в реанимации (17 подключены к аппаратам ИВЛ), сообщил 9 августа Департамент статистики. За сутки госпитализировали 52 человека.

Ранее министр здравоохранения страны Арунас Дулькис заявлял, что ограничения будут приняты, когда в больницах будет 300 больных ковидом. По словам министра, это показатель, при котором становится сложно предоставлять жителям плановые услуги.