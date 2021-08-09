aA
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей", ранее сообщалось, что решение будет принято 9 августа. Эту информацию порталу Delfi подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.
Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей"
© DELFI / Andrius Ufartas

Она сказала, что в понедельник состоится только традиционное заседание правительства. Вероятно, решение примут 11 августа.

В больницах Литвы на данный момент находится 300 больных коронавирусом, 39 из них - в реанимации (17 подключены к аппаратам ИВЛ), сообщил 9 августа Департамент статистики. За сутки госпитализировали 52 человека.

Ранее министр здравоохранения страны Арунас Дулькис заявлял, что ограничения будут приняты, когда в больницах будет 300 больных ковидом. По словам министра, это показатель, при котором становится сложно предоставлять жителям плановые услуги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вакцинация от ковида. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие (1)

Эти слухи не новы, но устойчивы: вакцины против Covid-19...

Коронавирус в Литве: 287 новых случаев, скончались 3 человека (2)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 287 новых случаев...

Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (42)

В социальных сетях можно найти немало историй...

Профессор: есть вероятность, что придётся сделать карантин для всех (77)

Новая волна коронавируса надвигается на Литву. Можно ли...

TOP новостей

Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (42)

В социальных сетях можно найти немало историй...

Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (6)

Правительство Литвы отложило принятие решения об...

Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр

Правительство Литвы намерено ограничить возможности...

В Литве протестуют курьеры Wolt: нам нужны переговоры, а не дискуссия (1)

В понедельник у офиса компании Wolt в Вильнюсе проходил...

Спикер Сейма Литвы призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси (8)

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает...