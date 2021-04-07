Правительство Литвы отказывается от прежней тактики: эксперт предлагает передать контроль в руки людей

Во вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил о переменах, но пока неясно, что будет предпринято в дальнейшем.

"Видимо, вместо этого ничего предпринимать не надо, Мы должны быть динамичными, если мы на линии фронта, надо соответствующим образом реагировать на ситуацию. Сейчас все силы направлены на тестирование, вакцинацию, важна поддержка всего общества", – сказал Дулькис.

Чаплинскас поддержал отказ от ограничения движения, заметив, что эта мера давно утратила свою функциональность.

"Не даром эксперты ВОЗ с самого начала предупреждали, что тотальное закрытие эффективно не более 3-4 недель. Потом надо взвесить, что она дает - пользу или вред. Мы это сейчас и наблюдаем – эмоциональная усталость, демотивация, некоторые требования людям кажутся нелогичными, потом специалисты также подтверждают их нелогичность, тогда люди перестают их соблюдать. Они перестают соблюдать и другие рекомендации, даже логические", – сказал Чаплинскас.

По его словам, очень важно внимательно следить, где и почему распространяется вирус.

"Каждый думающий человек понимает, что если он с семьей поедет отдохнуть на море, даже если он остановится в гостинице, если он будет вести себя осторожно, то это принесет его здоровью больше пользы, чем вреда. Пора говорить об этом", – сказал профессор.

По его оценке, на смену ограничениям может прийти передача ответственности в руки самих людей.

"Для этого есть инструменты. (…) Например, в Великобритании человек получает два бесплатных теста в неделю, чтобы мог сам провериться. Если он заразился, он может принимать решение. Также как в плату за билеты прилетающих в Великобританию уже включают стоимость теста. Сразу ясно, в какой гостинице придется изолироваться, сколько это будет стоить. Это один из примеров управления риском", – сказал Чаплинскас.

Второй важный фактор - прививки. Он не понимает, почему не использованные дозы стоят в холодильниках или вообще выливаются.

"Сначала надо прививать тех, кто тяжело болеет, кто находится в группе риска. Потом идут люди, у которых много контактов по работе. Первый эшелон - были врачи, социальные работники. Потом идут полицейские, другие люди, предоставляющие услуги контактным способом", – сказал профессор.

Третий фактор - суперраспространители.

"Данные некоторых стран показывают, что 10-20% людей приводят к 80% вторичных случаев заражения. В Израиле это даже 1-5%. Где у нас распространяется инфекция? (…) Всем уже надоело, эти "ну еще три недели потерпите". Так ответьте мне на вопрос, где распространяется?", – вопрошает Чаплинскас.

Он сказал, что чаще заражение происходит во время контактов без защиты.

"Значит, дома и в коллективах. Коллективы есть двух видов. Один - на работе, другой – в котором проводят досуг. Там должны использовать все меры предосторожности, начиная с диагностики, вакцинации и заканчивая правильным ношением масок", – заметил профессор.