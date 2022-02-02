Правительство Литвы отказывается от обязательного тестирования работников на COVID-19

Это постановления вступит в силу после его обнародования.

Как говорится в документе, отказаться от одноразового и периодического тестирования решено "с учетом того, что в условиях распространения сейчас омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 заразиться можно и непривитым, и привитым или переболевшим, наблюдается очень интенсивное распространение инфекции, поэтому больше нецелесообразно выделять отдельные группы деятельности, в которых применялось бы одноразовое и периодическое тестирование".

По словам вице-министра здравоохранения Ауримаса Печкаускаса, отказ от профилактического тестирования на COVID-19 снимет огромную нагрузку с пунктов тестирования. Из-за роста заболеваемости коронавирусом сейчас тестирование иногда занимает несколько дней.

Минздрав в середине января предлагал правительству установить, что тестироваться на COVID-19 обязательно должны только работники сферы здравоохранения и учреждений социальных услуг. Однако тогда этот вопрос был отложен.

В соответствии с принятым в среду решением, обязательное тестирование отменяется и для медиков, и для социальных работников.

До этого периодически проверяться на COVID-19 должны были работники секторов медицины, социальной опеки, образования, аптек, общественного транспорта, производства, общественного питания и других.

Тестирование было обязательным для тех работников, которые не приобрели иммунитет или же по прошествии семи месяцев после полной вакцинации не получили бустерную зону вакцины.