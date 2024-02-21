Правительство Литвы одобрило закрытие КПП Райгардас и Лаворишкес

Через эти пункты не смогут перемещаться ни пешеходы, ни транспорт. С весны будет ограничено движение пешеходов и велосипедистов через КПП в Медининкай и Шальчининкай.

Правительство также согласилось постепенно уменьшать число разрешений на перевозку пассажиров на автобусах - как белорусским, так и литовским перевозчикам, ограничить посадку и высадку пассажиров на ж/д станции "Кена".

Напомним, что с середины августа 2023 года временно были закрыты КПП Шумск и Тверячюс.