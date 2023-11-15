Правительство Литвы одобрило предложение о восстановлении Погранотряда береговой охраны

С такой инициативой Кабмину в среду выступило Министерство внутренних дел (МВД) – предлагается предусмотреть, что упраздненный в 2020 году отряд будет восстановлен с начала следующего года.
В настоящее время в СОГГ есть три пограничных отряда – Вильнюсский, Варенский и Пагегяйский.
Пограничники Вильнюсского отряда работают на границе с Беларусью и Латвией, Варенского – выполняют свои функции на участке границы с Беларусью и Польшей, а Пагегяйского – на границе с Россией и Латвией, в территориальном море, на побережье и в Куршском заливе.
По словам министерства, это позволит более оперативно управлять рисками, повысить скорость реагирования на нарушения государственной границы, а также обеспечить более эффективное управление поисково-спасательными операциями.
Кроме того, восстановленный отряд обеспечит более эффективную борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией – планируется создать подразделения миграции и криминальной разведки.
Пограничный отряд береговой охраны также внесет вклад в охрану стратегических объектов – в его охраняемый участок попадает Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ). По словам министра Агне Билотайте, учитывая опыт войны в Украине и относительно небольшое расстояние до территории России, необходимо обеспечить оперативное реагирование на возможные инциденты на территории СПГ-терминала.
Меняя территорию Пагегяйского пограничного отряда, Пограничному отряду береговой охраны будут поручены функции на границе с Россией и Латвией, в территориальном море, Куршском заливе, в морских портах и Палангском аэропорту. Отряду будут причислены Нерингская, Портовая и Палангская пограничные заставы.
Пагегяйский отряд будет отвечать за сухопутную границу с Россией. Но отряду также будет причислен Шяуляйский военный аэропорт.
В проекте постановления предлагается уточнить территорию Вильнюсского пограничного отряда, включая Вильнюсский и Каунасский аэропорты.
Предусматривается, что такие изменения вступят в силу с 1 января 2024 г.
Пограничный отряд береговой охраны в Литве действовал до начала 2020 г., но позже был объединен с Пагегяйским отрядом.
О том, что в ответ на изменившуюся геополитическую ситуацию планируется восстановить этот отряд, в сентябре упомянула и министр внутренних дел Агне Билотайте.
Литва с Российской Федерацией имеет сухопутную границу протяженностью 255 км, по Куршскому заливу – 18 км, Балтийскому морю – 22 км.
В Куршском заливе и Балтийском море государственная граница охраняется системой мониторинга морской границы, состоящая из тепловизионного оборудования, дневных видеокамер и радиолокационного оборудования.
Учитывая природные условия, на границе с Российской Федерацией установлен физический барьер протяженностью 46 км.