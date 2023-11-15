Правительство Литвы одобрило предложение о восстановлении Погранотряда береговой охраны

С такой инициативой Кабмину в среду выступило Министерство внутренних дел (МВД) – предлагается предусмотреть, что упраздненный в 2020 году отряд будет восстановлен ​​с начала следующего года.

В настоящее время в СОГГ есть три пограничных отряда – Вильнюсский, Варенский и Пагегяйский.

Пограничники Вильнюсского отряда работают на границе с Беларусью и Латвией, Варенского – выполняют свои функции на участке границы с Беларусью и Польшей, а Пагегяйского – на границе с Россией и Латвией, в территориальном море, на побережье и в Куршском заливе.

По словам министерства, это позволит более оперативно управлять рисками, повысить скорость реагирования на нарушения государственной границы, а также обеспечить более эффективное управление поисково-спасательными операциями.

Кроме того, восстановленный отряд обеспечит более эффективную борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией – планируется создать подразделения миграции и криминальной разведки.