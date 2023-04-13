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В среду правительство одобрило представленный Министерством здравоохранения проект поправок к Закону о контроле над табаком, табачными изделиями и связанными с ними товарами, целью которого является запретить изделия из нагреваемого табака с добавлением ароматизаторов и обязать производителей размещать на изделиях предупреждения о возможном вреде здоровью. Проект поправок далее вносится на рассмотрение Сейма.
Rūkymas
Rūkymas
© DELFI / Domantas Pipas

С учетом директивы Европейской комиссии, целью проекта является отмена некоторых существующих исключений для изделий из нагреваемого табака, чтобы изделия из нагреваемого табака с добавлением ароматизаторов (запаха и вкуса) больше не поставлялись на рынок.

Он также направлен на отмену исключения для изделий из нагреваемого табака и наложение обязательств по маркировке: предоставление информационного сообщения и предупреждений о возможном вреде здоровью.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно исследованию Евробарометра "Отношение жителей Европы к табаку и электронным сигаретам", употребление изделий из нагреваемого табака в Литве более распространено, чем в среднем по ЕС: 10 проц. опрошенных пробовали изделия из нагреваемого табака хотя бы раз в жизни; 16 и 6 процентов мужчин и женщин соответственно (в среднем по ЕС и Великобритании – 6 проц., мужчин и женщин 8 и 5 проц. соответственно).

Также отмечается, что государства-члены ЕС обязаны не позднее 23 июля 2023 г. принять законы и другие правовые акты, необходимые для соблюдения положений директивы Еврокомиссии.

Поэтому этот законопроект должен быть принят и опубликован до 23 июля 2023 г., а вступить в силу и применяться должен с 23 октября 2023 г.

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