С учетом директивы Европейской комиссии, целью проекта является отмена некоторых существующих исключений для изделий из нагреваемого табака, чтобы изделия из нагреваемого табака с добавлением ароматизаторов (запаха и вкуса) больше не поставлялись на рынок.

Он также направлен на отмену исключения для изделий из нагреваемого табака и наложение обязательств по маркировке: предоставление информационного сообщения и предупреждений о возможном вреде здоровью.

Как говорится в пояснительной записке к документу, согласно исследованию Евробарометра "Отношение жителей Европы к табаку и электронным сигаретам", употребление изделий из нагреваемого табака в Литве более распространено, чем в среднем по ЕС: 10 проц. опрошенных пробовали изделия из нагреваемого табака хотя бы раз в жизни; 16 и 6 процентов мужчин и женщин соответственно (в среднем по ЕС и Великобритании – 6 проц., мужчин и женщин 8 и 5 проц. соответственно).

Также отмечается, что государства-члены ЕС обязаны не позднее 23 июля 2023 г. принять законы и другие правовые акты, необходимые для соблюдения положений директивы Еврокомиссии.

Поэтому этот законопроект должен быть принят и опубликован до 23 июля 2023 г., а вступить в силу и применяться должен с 23 октября 2023 г.