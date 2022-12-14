Правительство утвердило размеры базовых социальных пособий, представленных Министерством социальной защиты и труда (МСЗТ) на предстоящий год, говорится в сообщении МСЗТ.
"В следующем году будут увеличены размеры базовых социальных пособий. Это означает, что одновременно увеличиваются разные пособия для наиболее уязвимых жителей страны: пожилых людей, малоимущих, людей с ограниченными возможностями. Мы надеемся, что увеличение пособий облегчит жизнь нуждающимся", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
С 1 января 2023 г. размер базового социального пособия будет составлять 49 евро (с начала 2022 г. – 42 евро, с начала июня – 46 евро).
При увеличении этого размера соответственно увеличиваются размеры зависящих от него пособий: все пособия в соответствии с Законом о выплатах на детей, например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие беременной женщине, пособие по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу учащимся ребенком. Также увеличатся пособия на погребение, помощь в перевозке останков, социальная поддержка школьников, пособие на содержание ребенка, частичное возмещение расходов для студентов-инвалидов и другие социальные выплаты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило компенсации на электричество и газ для жителей
28,5 цт/кВт – такой будет максимальная компенсация за...
Поток граждан России в Литву сократился более чем вдвое
Поток граждан Российской Федерации в Литву сократился...
Сильный снег в Литве нанес немало ущерба: оттепель может стать настоящим бедствием
Нанесенный сильным снегом ущерб считают и страховые...
В среду не состоялись переговоры руководства и профсоюзов VVT
Руководство "Вильнюсского общественного транспорта" и...