Правительство Литвы одобрило покупку дополнительных 550 тысяч доз вакцины от коронавируса

На совещании правительство одобрило соответствующее изменение договора с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что переговоры Еврокомиссии (ЕК) и фармкомпаний о приобретении большего объема вакцин еще идут, а дополнительные дозы вакцины могут поступить в страну во втором полугодии нынешнего года.

"В настоящее время между компаниями и ЕК идут интенсивные дискуссии о потребности стран в приобретении дополнительных доз, и до 8 января Литва должна информировать ЕК о потребности в дополнительных дозах", - сказал А. Дулькис.

По словам министра, эти дозы вакцины можно было бы использовать для вакцинации еще нескольких приоритетных групп - лиц с тяжелыми недугами младше 65 лет, работников, выполняющих важные для общества функции, таких, как полицейские, пожарные, таможенники, пограничники, персонал мест лишения свободы, военнослужащие, работники сектора образования.

Вакцина BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе. В Литве сейчас проводится вакцинация медиков.

Литва пока получила три партии этой вакцины. Министерство здравоохранения утверждает, что получило подтверждение, что в течение трех ближайших месяцев Литва будет получать еженедельно по 20 тыс. 475 доз вакцины.