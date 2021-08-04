Правительство Литвы одобрило ограничение ряда видов деятельности, окончательное решение будет принято, вероятно, 9 августа. У жителей страны будет больше месяца на подготовку к жизни в новых условиях.

Новые предложения будут действовать без карантинного режима – просто изменят постановление о чрезвычайной ситуации. Публично был представлен весь проект постановления.

Всеми услугами свободно смогут пользоваться только владельцы "паспорта возможностей". Получить паспорт смогут привитые по полной схеме жители, переболевшие COVID-19 или жители, сдавшие тест на ковид и получившие отрицательный результат (тест действует 48 ч.). Паспорт будут получать и дети до 16 лет.

"Цель проекта постановления – установить порядок, при котором контактные услуги смогут получать и предоставлять и хоздеятельностью заниматься только лица, получившие "паспорт возможностей", – пишет МВД Литвы.

Люди, у которых нет паспорта, не смогут ходить в магазины, на рынки, если торговая площадь там больше 1500 кв. м. Они не смогут посещать места проведения досуга и развлечений, рестораны, кафе, бары, ночные клубы, казино и т.д., для них будут ограничены посещения коммерческих и некоммерческих культурных, развлекательных, спортивных мероприятий, ярмарок, спортивных мероприятий, фестивалей и т.д. Кроме того, они не смогут посещать салоны красоты, парикмахерские и получать услуги здравоохранения.

Весь список вступит в силу с 13 сентября, до этого дня жители могут привиться и получить "паспорт возможностей".

До этой даты будут действовать другие ограничения, они вступят в силу с того момента, как количество больных коронавирусом в больницах достигнет 300 человек. Без "паспорта возможностей" можно будет получить только те контактные услуги, которые включены в широкий список.

С 13 сентября без "паспорта возможностей" нельзя будет предоставлять и получать следующие услуги и работать в следующих сферах деятельности:

1. Магазины (за исключением продовольственных, ветеринарных, магазинов для животных, аптек, салонов оптики и ортопедических товаров), если у них нет отдельного входа с улицы, а площадь составляет больше 1500 кв. м,

2. Предоставление услуг здравоохранения. В учреждения здравоохранения смогут заходить только привитые, переболевшие или имеющие отрицательный результат теста на коронавирус (действует 48 часов). На услуги неотложной помощи это не распространяется. Для получения услуг здравоохранения государство предоставит возможность бесплатного тестирования.

3. Заказ услуг небольшого ремонта, если контакт во время получения услуги составляет больше 15 минут.

4. Услуги салонов красоты.

5. Перевозка пассажиров, как в городе, так и между городами или странами.

6. Проведение коммерческих и некоммерческих культурных, развлекательных, спортивных мероприятий на открытых пространствах и в помещениях, праздников, ярмарок, фестивалей и т.д.

С 10 августа владельцы "паспорта возможностей" смогут не надевать маски

Для видов деятельности, разрешенных с "паспортом возможности", не будут действовать дополнительных средства безопасности. Это значит, что маски, респираторы и т.д., а также соблюдение дистанции будут носить рекомендательный, а не обязательный характер.

В случае с видами деятельности, разрешенными без паспорта средства защиты остаются в силе.

Владельцам паспортов предлагают разрешить находиться в кино и в клубах без масок, есть там еду.

Соответственно, для проведения всех крупных мероприятий "паспорт возможностей" будет обязательным. Эти правила будут действовать с 10 августа.

Правительств у предлагают утвердить два списка исключений, для которых не нужен "паспорт возможностей".

Один широкий список будет действовать до 13 сентября, а второй - с 13 сентября.

Какими услугами жители без "паспорта возможностей" смогут пользоваться с 13 сентября?

1. Торговля в магазинах в которых продают продукты питания, ветеринарные товары, корм для животных, в аптеках, салонах оптики и ортопедических товаров, если их площадь меньше 1500 кв. м, или они находятся в ТЦ, общая площадь помещений которого не превышает 1500 1500 кв. м.

2. Удаленная торговля (по интернету и другим видам связи), когда товары доставляют на дом или забирают в пунктах выдачи.

3. Заказ небольших ремонтных услуг, если процедура длиться меньше 15 минут.

4. Ритуальные услуги, посещение магазинов ритуальных товаров.

5. Посещение музеев и выставок.

6. Посещение библиотек.

7. Получение услуг здравоохранения и социальных услуг.

8. Получение помощи психолога или психиатра.

9. Посещение в больницах пациентов до 14 лет, находящихся в критическом состоянии, или беременных.

10. Получение ветеринарных услуг.

11. Получение услуг подвоза или такси.

12. Получение юридических услуг (нотариусов, коллекторов, адвокатов и т.д.), включая услуги судов.

13. Деятельность, связанная с услугами по защите прав ребенка.

14. Получение услуг, предоставляемых государственными и муниципальными ведомствами, которые нельзя предоставить удаленно.

15. Получение комплексных услуг, предоставляемых семьям.

16. Получение технической помощи в центре помощи инвалидам.

17. Получение социальной индивидуальной помощи, если такую необходимость устанавливают социальные работники.

18. Получение помощи в случае насилия в семье.

19. Получение помощи пострадавшими в результате торговли людьми.

20. Деятельность, связанная с принятием нелегальных мигрантов.