Решением правительства, с июля по конец декабря с бытовых потребителей электроэнергии будет взиматься плата до 9 центов за киловатт-час (кВтч), а за газ - до 54 центов за кубический метр.
Минимальный стандартный тариф на электроэнергию, ниже которого стоимость электроэнергии не компенсируется, составит 24 цента за кВтч. Таким образом, цена электроэнергии для потребителей вырастет на 40% по сравнению с действующим тарифом.
При этом цена субсидируемого газа, поставляемого Ignitis потребителям, вырастет на 28,8–43,4% в зависимости от группы потребителей.
Правительство ранее заявляло, что цены на электроэнергию и газ для населения не должны повышаться с июля более чем на 40-50 процентов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы одобрило компенсации цен на газ и электроэнергию для жителей
Правительство Литвы в понедельник утвердило...
Спецэфир Delfi: удастся ли России блокадой украинских портов добиться снятия санкций?
Дипломаты стран Евросоюза за день до начала саммита ЕС...
Президент Литвы: мы должны сделать все, чтобы Путин не посмел проверить наши границы и решимость НАТО
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что после...
Спикер Сейма Литвы: мы не хотим стать еще одной Бучей или Мариуполем
После того, как Россия начала войну в Украине, НАТО...
Новые рейтинги: выросла популярность президента Литвы Науседы
В новейшем рейтинге популярность президента Литвы...