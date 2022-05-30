Правительство Литвы одобрило компенсации цен на газ и электроэнергию для жителей

Решением правительства, с июля по конец декабря с бытовых потребителей электроэнергии будет взиматься плата до 9 центов за киловатт-час (кВтч), а за газ - до 54 центов за кубический метр.

Минимальный стандартный тариф на электроэнергию, ниже которого стоимость электроэнергии не компенсируется, составит 24 цента за кВтч. Таким образом, цена электроэнергии для потребителей вырастет на 40% по сравнению с действующим тарифом.

При этом цена субсидируемого газа, поставляемого Ignitis потребителям, вырастет на 28,8–43,4% в зависимости от группы потребителей.

Правительство ранее заявляло, что цены на электроэнергию и газ для населения не должны повышаться с июля более чем на 40-50 процентов.