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Правительство Литвы в понедельник утвердило государственные субсидии населению на электроэнергию и природный газ, а также минимальный тариф, ниже которого им не будет возмещаться стоимость электроэнергии. Субсидии будут выплачены только во второй половине текущего года.
Правительство Литвы одобрило компенсации цен на газ и электроэнергию для жителей
© DELFI / Josvydas Elinskas

Решением правительства, с июля по конец декабря с бытовых потребителей электроэнергии будет взиматься плата до 9 центов за киловатт-час (кВтч), а за газ - до 54 центов за кубический метр.

Минимальный стандартный тариф на электроэнергию, ниже которого стоимость электроэнергии не компенсируется, составит 24 цента за кВтч. Таким образом, цена электроэнергии для потребителей вырастет на 40% по сравнению с действующим тарифом.

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При этом цена субсидируемого газа, поставляемого Ignitis потребителям, вырастет на 28,8–43,4% в зависимости от группы потребителей.

Правительство ранее заявляло, что цены на электроэнергию и газ для населения не должны повышаться с июля более чем на 40-50 процентов.

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