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Правительство Литвы одобрило использование герба страны Витиса (Погони) на номерах автомобилей.
Herbas
Herbas
© Organizatorių nuotr.

В проекте сказано, что с 2018 г на номерах не осталось круглых углублений, в которых клеили значки техосмотра.

Это пустое место между буквами и цифрами предлагалось использовать для изображения Витиса.

Для этого парламент должен принять поправки к закону о гербах, которые предложил депутат Андрюс Купчинскас.

Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2024 года.

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