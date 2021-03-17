Премьер-министр Ингрида Шимоните во вторник сказала, что на фоне смягчения карантина должен появиться план возвращения в школы учеников начальных классов. Этот проект готовят Минздрав и Министерство науки, образования и спорта Литвы.
"На этой неделе, когда министры представят нормальный текст предложений, обсудим условия, на которых ученики начальных классов вернутся в школы", – сказала она во вторник.
Шимоните заметила, что после возвращения всех учеников начальной школы за парты, скорее всего, не будет применяться сборный метод тестирования на COVID-19, поскольку это будет очень сложно сделать в таком масштабе. Поэтому безопасность детей будут обеспечивать иными способами.
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