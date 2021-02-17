Правительство Литвы обсудило перемены карантинного режима: решения будут на следующей неделе

В документе, подготовленном Минздравом, сказано, что с 22 февраля за парты вернутся ученики начальной школы, которую для эксперимента выбрал Вильнюсский муниципалитет.

Периодически ученики и их родители, а также работники этой школы будут профилактически тестироваться на коронавирус. В помещениях будут следить за разделением потоков, соблюдением дистанции, будут выполнять другие меры безопасности, гигиены, учеников и работников обеспечат необходимыми средствами защиты.

"С учетом того, что карантин в Литве действует до 28 февраля 2021 года, предлагают не фиксировать конкретную дату такого обучения, а вписать ее, только если карантин продлят. После анализа результата такой организации обучения, обсудят возможности возвращения детей за парты и в других школах", – сказано в документе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что на следующей неделе решат, какие ограничения останутся в силе и в марте.

"Поскольку 28 февраля будет на следующей неделе, то в среду нам все равно придется решать, на каких условиях продлевать ограничения, а от каких отказаться. Если все будет хорошо, можно говорить о сценарии C2, если динамика останется благоприятной. Возможно, будет открыто больше деятельностей, будет решаться не один вопрос", – сказала она.

По ее словам, 17 февраля будет утвержден лишь один небольшой "технический момент".

"Думаю, в следующую среду мы подробно обсудим, какие ограничения будут действовать и в марте, а от чего можно будет отказаться", – сказала премьер.

После того как министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что на следующей неделе будут решать вопрос карантинных ограничений на март, а может даже упразднение карантина, Шимоните рассмеялась.

"Спасибо министру за вступление и оптимизм в вопросе карантина. Я не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы на следующей неделе у нас было меньше 25 случаев на 100 000 жителей за 14 дней. Но если сохранится положительная тенденция, то в среду можно будет говорить об отказе от некоторых действующих ограничений", – сказала она.

"Наверное, в марте карантинный режим будет не таким, как сейчас", – заметила премьер.

По ее словам, на следующей неделе может решаться вопрос всех круговых муниципалитетов.

Delfi напоминает, что правительственная комиссия по чрезвычайному положению в понедельник сообщила, что предложит правительству снять запрет на мобильность в Алитусе, Паневежисе и Шяуляй, а также обсудить возвращение экзаменов по вождению и уроков для будущих водителей.

Однако пока этих предложений в плане нет.