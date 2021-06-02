Правительство Литвы не одобряет введение выходного дня для вакцинации

Депутаты от фракции "крестьян" Томас Томилинас, Линас Кукурайтис, Гедрюс Сурплис, Йонас Ярутис, Аурелиюс Верига, Лайма Нагене и Лукас Савицкас предлагали предоставлять работникам после вакцинации оплачиваемый выходной, если речь идет о вакцинации от болезни, из-за которой в стране объявлен режим ЧП или карантин. Оплачивать этот выходной должен был работодатель.

Соцмин указал, что если работник после прививки плохо себя чувствует, по закону он может взять больничный, который ему также за первых два дня оплачивает работодатель (за остальные дни платит Фонд социального страхования). Это значит, что работник получает необходимые гарантии.

Министерство указало, что это предложение не отвечает принципу целесообразности, поскольку есть 36% жителей, которые не работают или не собираются прививаться не смогут, а это значит, что закон никак не повлиял бы на массовую вакцинацию.