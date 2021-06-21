Правительство Литвы не одобрило предложенные послабления на день Ивана Купалы

Минздрав предлагал упразднить требование находиться на таких мероприятиях только на сидячих местах и запрет на продажу еды и напитков, а также запрет на предоставление других услуг во время таких мероприятий.

Предлагалось также не требовать у организаторов мероприятий под открытым небом 23-24 июня распространять билеты только по интернету.

Выяснилось, что правительство Литвы это предложение отклонило.

Премьер-министр Ингрида Шимоните раскритиковала предложение разрешить продажу еды и напитков во время мероприятий на открытом пространстве, поскольку до сих пор на таких мероприятиях люди должны находиться в масках.

Премьер-министр считает, что смягчение требований может вызвать более быстрое распространение индийского штамма в Литве.

"Мы должны учитывать не только позитивные данные. Надо учитывать и существующий риск. Насколько такие решения увеличат риск", – сказала Шимоните.

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что на улице можно сидеть в кафе и без "паспорта возможностей".

"Поэтому и предложили такой порядок – ведь в кафе и ресторанах на улице можно есть без масок", – сказала она.

Правительство решило рассмотреть послабления в среду. Новый порядок вступит в силу с 1 июля, если будет отменен карантин.

Карантин в Литве действует до 30 июня.