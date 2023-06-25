25 июня 2023 г. 11:28

Правительство Литвы намерено выделить больше 860 000 евро на финансирование обучения украинцев

 
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ФОТО: Shutterstock

Правительство Литвы намерено выделить больше 860 000 евро на финансирование обучения украинцев в нашей стране, сообщает madeinvilnius.lt.

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован 23 июня Министерством науки, образования и спорта. Выделенные средства отчасти пойдут на стипендии украинцам, которые с 1 сентября начнут учебу в вузах Литвы.

В этом году школы в Литве окончили почти 90 украинцев, национальный тест на поступление в вузы сдавали 456 украинцев.

Граждане Украины, претендующие на помощь государства в оплате учебы, нужно иметь аттестат зрелости и сдать два государственных экзамена или организуемый Украиной тест на поступление в вузы. Если украинцы не планируют учиться на литовском, знание литовского не обязательно.

Тысячи украинцев в 2022 году приехали в Литву после начала войны.

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