Правительство Литвы намерено выделить больше 860 000 евро на финансирование обучения украинцев

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован 23 июня Министерством науки, образования и спорта. Выделенные средства отчасти пойдут на стипендии украинцам, которые с 1 сентября начнут учебу в вузах Литвы.

В этом году школы в Литве окончили почти 90 украинцев, национальный тест на поступление в вузы сдавали 456 украинцев.

Граждане Украины, претендующие на помощь государства в оплате учебы, нужно иметь аттестат зрелости и сдать два государственных экзамена или организуемый Украиной тест на поступление в вузы. Если украинцы не планируют учиться на литовском, знание литовского не обязательно.