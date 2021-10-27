Министерство внутренних дел (МВД) утверждает, что уточненная общая сумма всех потребностей втрое меньше – на период 2022-2026 годов она составляет 91,58 млн евро, из которых на приоритетные потребности отводится 72,98 млн евро.

Из государственного бюджета в следующем году будет выделено 17,75 млн евро, утверждает министерство.

"Угроза от БелАЭС является постоянной, поэтому необходимо обеспечить подготовку государства, самоуправлений и общества к вероятной ядерной или радиологической аварии. Эти средства – это инвестиции в безопасность государства", – сказал для пресс-релиза вице-министр ВД Виталиюс Дмитриевас.

Как утверждает МВД, особое внимание подготовке следует уделить в Вильнюсском и Швенчёнском районах, которые попадают в 30-тикилометровую зону от БелАЭС и в них вероятна самая высокая радиационная опасность.

Действующая в белорусском Островце БелАЭС построена всего в 50 километрах от Вильнюса. Литва является наиболее активным критиком АЭС, она упрекает Минск в несоблюдении стандартов безопасности на этом ядерном объекте. Беларусь критику отклоняет.