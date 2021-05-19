Правительство Литвы изменило условия общения жителей

"Жесткий карантин в стране длится 4 месяца и отрицательно действует на психологическое и физическое состояние людей, общество устало от карантина, поэтому надо улучшать ситуацию", – сказано в документе.

С 24 мая Минздрав предлагало изменить порядок общения между разными домашними хозяйствами. Правительство поддержало предложения. В закрытых публичных местах можно находиться группами не более 5 человек, или членам двух хозяйств или большими группами, если такая деятельность разрешена постановлением правительства.

В публичных местах на свежем воздухе можно находиться группами не больше 10 человек или членам двух семей (домашних хозяйств) или большими группами, если такая деятельность разрешена постановлением правительства.

В похоронах могут принимать участие не больше 50 человек (представители услуг в это число не входят).

С 24 мая меняются и правила поездок на городском, пригородном или междугородном транспорте – можно занимать не больше 50% стоячих и сидячих мест (ранее можно было занимать лишь сидящие места на расстоянии 1 м).

Разрешается проведение частных праздников в публичных местах и на частной территории в закрытых помещения, если в празднике участвует не больше двух семей или 5 человек или не больше 10 человек, у которых есть "паспорт возможностей". На свежем воздухе в празднике могут участвовать не больше двух семей или 10 человек. В случае, когда речь идет о людях с "паспортом возможностей" никаких ограничений нет, если праздник проводят в соответствии с действующими правилами.

С 24 мая в экскурсиях смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода), важна регистрация участников.

Люди с "паспортом возможностей" смогут вернуться на работу в офисы.

С понедельника появится возможность проводить экспериментальные мероприятия с обязательным тестированием участников.

Владельцы "паспорта возможностей" смогут посещать мероприятия как на улице, так и в помещении с участием не больше 2000 человек (участники должны регистрироваться).

Участников, у которых нет "паспорта возможностей" за свой счет должны тестировать организаторы мероприятия.

Минздрав отмечает, что из-за серьезной ситуации с SARS–CoV–2 в Индии, предлагают ужесточить требования для приезжающих из этой страны в Литву – будут требовать отрицательный результат теста у переболевших и привитых от COVID–19.

Более мягкие условия карантина с 31 мая будут действовать в 11 муниципалитетах: Бирштонаса, Игналинского района, Йонишкского района, Кретингского района, Мажейкяйского района, Неринги, Пасвальского района, Рокишкского района, Скуодасского района, Шилальского района, Тельшяйского района.