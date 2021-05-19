Правительство Литвы изменило порядок, правила карантина меняются

Многие послабления, которые появятся с 24 мая, будут доступны только для клиентов с "паспортом возможностей".

Правительство разрешило торговым центрам и павильонам на крытых рынках работать в выходные дни. Остается ограничение площади - 15 кв. м на одного посетителя в магазинах с товарами первой необходимости и 20 кв. м на человека в других магазинах. В самих торговых центрах на 1 посетителя должно приходиться 50 кв. м.

Барам, кафе и ресторанам разрешено работать до 22 ч., однако внутрь будут впускать посетителей только с "паспортом возможностей". На улице по-прежнему за одним столиком могут сидеть только два человека или члены одной семьи.

Владельцы "паспорта возможностей" смогут посещать места развлечений - казино, боулинги, биллиардные.

Уменьшается площадь на одного посетителя в салонах красоты и парикмахерских – 10 вместо 20 кв. м на одного клиента. По-прежнему важно управлять потоками клиентов, соблюдать требования гигиены.

Правительство разрешило работу бассейнов, ограничив количество клиентов до 50 и предоставляя 20 кв. м на одного клиента. Во время групповых тренировок на одной дорожке должно быть не больше 5 человек. Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается.

Ждут изменения и в сфере банных услуг. В бане одновременно могут находиться два человека или члены одной семьи. Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то количество людей не ограничивается.

В постановлении есть и изменения для спортклубов, но они касаются клиентов с "паспортом возможностей". Если услуги предоставляют только посетителям с "паспортом возможностей", то площадь на человека не ограничивается. В остальных случаях это 20 кв. м на человека. В групповых тренировках могут участвовать только 5 человек.

С 24 мая в экскурсиях смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода), важна регистрация участников.

С 24 мая меняются и правила поездок на городском, пригородном или междугородном транспорте – можно занимать не больше 50% стоячих и сидячих мест (ранее можно было занимать лишь сидящие места на расстоянии 1 м).