Согласно новому порядку, работающие индивидуально получат компенсацию в размере 100% от уплаченного за 2019 г. подоходного налога.

"Мы хотим и призываем оказать помощь таким людям, чтобы помощь зависела от уплаченных за 2019 г. налогах. Но мы установили максимальные и минимальные выплаты. Если не было уплаченных налогов, то человек получит 100 евро, а максимальные выплаты составят 36 минимальных зарплат (это 16 000 евро), если я правильно посчитала", – сказала министр инноваций Аушрине Армонайте.

Она объяснила, что помощь могут получить люди, работавшие на себя.

"Как вы знаете, самозанятые сейчас получают компенсации в размере 260 евро в месяц. Мы понимаем, что для тех, у кого нет сбережений, это очень небольшие доходы, поэтому мы хотим помочь людям, которые не могут работать в карантин", – сказала Армонайте. На выплаты выделено 30 млн. евро.

Вице-министр Винцас Юргутис пояснил, что на помощь не могут претендовать лица, у которых в 2019 г. были другие доходы в размере больше 12 минимальных зарплат.

"На эту помощь могут претендовать люди, деятельность которых включена в список ограниченных", – сказал вице-министр.

По его словам, на помощь не могут рассчитывать и те, у кого доходы в 2019 году составили больше 36 минимальных зарплат или около 1300 евро "на руки" в месяц. Мы должны помочь тем, кто пострадал больше всего. Те, кто работает по бизнес-удостоверению, смогут получить 100% от уплаченного за 2019 г. подоходного налога.

Если человек начал индивидуальную деятельность в 2020 году и работал не меньше трех месяцев, им выплатят субсидию в размере 100 евро.

Желающие получить субсидии должны обращаться в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).