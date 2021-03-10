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Минздрав Литвы предлагает правительству с 15 марта изменить правила карантина. Предлагают открыть больше торговых мест, музеи, разрешить пилотный проект возвращения учеников начальных классов в школы в других муниципалитетах, не только в столице. Все эти поправки еще должно одобрить правительство Литвы.
Правительство Литвы готовит новые послабления
© DELFI / Andrius Ufartas

С 15 по 31 марта планируют разрешить посещение музеев, галерей и других выставочных мест в закрытых помещениях. Список объектов утвердит министр культуры. Должны быть обеспечены следующие требования:

билеты следует распространять по интернету или регистрировать посетителей;
электронные билеты или факт регистрации должны проверяться на входе бесконтактно;
важно ограничение потока посетителей – на одного посетителя не меньше 30 м2;
группы не больше двух человек или члены одного домашнего хозяйства;
экскурсии также должны проводиться не больше чем 2 лицам или членам одной семьи.

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С 15 марта предлагают открыть все торговые места со входом с улицы, независимо от их площади. Важно будет контролировать поток посетителей.

Кроме того, будут ограничивать пассажирские поездки на общественном, междугородном и пригородном транспорте – на междугородном и пригородном транспорте должны быть заняты только места для сидячих пассажиров на расстоянии не меньше 1 м друг от друга, а в городском - и сидячие и стоячие при соблюдении дистанции в 1 м.

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