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Правительство Литвы сообщило, что треть людей в возрасте 65 лет и старше уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.
„Camelia“ vaistinėje
„Camelia“ vaistinėje
© Organizacijos nuotr.

В общей сложности с 18 октября бустерной дозой вакцины от COVID-19 было привито более 14% населения, сообщила пресс-служба правительства, ссылаясь на данные Департамента статистики.

67% всего населения страны было вакцинировано как минимум одной дозой вакцины против COVID-19, а общий уровень иммунизации населения Литвы в настоящее время составляет 79 процентов. В общее число иимунизированных включены вакцинированные по крайней мере одной дозой вакцины, или получившие положительный тест на антитела, либо переболевшие коронавирусом.

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Почти половина населения страны, а в возрастной группе 65-лет и старше – более половины - получили третью дозу прививки за последние четыре месяца.

Также в Литве на этой неделе началась регистрация на вакцинацию от COVID-19 детей возрасте 5–11. Вакцинацию планируется начать 15-16 декабря. До сих пор можно было вакцинировать детей от 12 лет.

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