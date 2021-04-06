Правительство Литвы будет решать вопрос снятия ограничений на движение между муниципалитетами

По действующему постановлению правительства, запрет на передвижение действует до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упоминала, что с учетом эпидемиологических данных будут решать, оставить ограничение в силе или снять его.
"Скажем, разрешить мобильность людям, которые привились или получили отрицательный тест, если это будет возможно организовать технически в такие сроки, чтобы полиция могла проводить проверку", – сказал Шимоните.
В Литве ограничения на мобильность между муниципалитетами действуют с 16 декабря 2020 года. С 16 марта по 26 марта включительно они действовали лишь на территории 16 муниципалитетов с самой плохой эпидемиологической ситуацией.
С 27 марта по 6 апреля ввели предпраздничные ограничения, оставив в силе перемещения в пределах круговых муниципалитетов.
Вопрос других послаблений правительство Литвы будет решать 7 апреля.
Карантин в Литве продлен до 30 апреля 2021 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса просит разрешения на вакцинацию более широкой группы общества (66)
После вакцинации, объявленной в праздничные выходные в...
Родители младшеклассников не верят обещаниям Вильнюсского муниципалитета вернуть детей в школы (10)
Возвращение младшеклассников в школы в рамках...
Министр: в ближайшее время в Литве планируем привить 60–70% 12-классников
Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...
Коронавирус в Литве: 686 новых случаев, 6 человек скончались (3)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 686 новых...