Правительство Литвы будет решать вопрос снятия ограничений на движение между муниципалитетами

По действующему постановлению правительства, запрет на передвижение действует до 24.00 ч. 6 апреля 2021 г. Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните упоминала, что с учетом эпидемиологических данных будут решать, оставить ограничение в силе или снять его.

"Скажем, разрешить мобильность людям, которые привились или получили отрицательный тест, если это будет возможно организовать технически в такие сроки, чтобы полиция могла проводить проверку", – сказал Шимоните.

В Литве ограничения на мобильность между муниципалитетами действуют с 16 декабря 2020 года. С 16 марта по 26 марта включительно они действовали лишь на территории 16 муниципалитетов с самой плохой эпидемиологической ситуацией.

С 27 марта по 6 апреля ввели предпраздничные ограничения, оставив в силе перемещения в пределах круговых муниципалитетов.

Вопрос других послаблений правительство Литвы будет решать 7 апреля.

Карантин в Литве продлен до 30 апреля 2021 года.