Правительство в понедельник предварительно договорилось о том, что с понедельника могут открыться салоны красоты и магазины промтоваров со входом с улицы, если они могут предоставить одному клиенту или покупателю площадь в размере 20 кв. м.

Министр экономики Аушрине Армонайте предполагает, что открыться могут магазины площадью до 300 кв. м, но подчеркивает, что все будет решать правительство. Послабления будут действовать в масштабах всей страны.

Перед началом работы работники должны сдать тесты, на тестирование представителей малого и среднего бизнеса власти намерены выделить 30 млн. евро.

Всего в плане послабления карантина утверждены 4 сценария, которые зависят от уровня заболевания.

По мере улучшения показателей сначала откроют небольшие магазины со входом с улицы и салоны красоты. Позже вернут в школы детей, откроют музеи, разрешат собрания и остальные виды торговли. В последнюю очередь планируют снять ограничение на перемещение между муниципалитетами.

Премьер-министр Ингрида Шимоните обещала, что через неделю будет решаться вопрос уличной торговли, а в течение нескольких недель - и школ.

Карантин в Литве действует с 7 ноября, с 16 декабря он был ужесточен.