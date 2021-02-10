Правительство в понедельник предварительно договорилось о том, что с понедельника могут открыться салоны красоты и магазины промтоваров со входом с улицы, если они могут предоставить одному клиенту или покупателю площадь в размере 20 кв. м.
Министр экономики Аушрине Армонайте предполагает, что открыться могут магазины площадью до 300 кв. м, но подчеркивает, что все будет решать правительство. Послабления будут действовать в масштабах всей страны.
Перед началом работы работники должны сдать тесты, на тестирование представителей малого и среднего бизнеса власти намерены выделить 30 млн. евро.
Всего в плане послабления карантина утверждены 4 сценария, которые зависят от уровня заболевания.
По мере улучшения показателей сначала откроют небольшие магазины со входом с улицы и салоны красоты. Позже вернут в школы детей, откроют музеи, разрешат собрания и остальные виды торговли. В последнюю очередь планируют снять ограничение на перемещение между муниципалитетами.
Премьер-министр Ингрида Шимоните обещала, что через неделю будет решаться вопрос уличной торговли, а в течение нескольких недель - и школ.
Карантин в Литве действует с 7 ноября, с 16 декабря он был ужесточен.
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