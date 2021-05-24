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После того, как Беларусь в воскресенье перехватила самолет авиакомпании Ryanair и принудительно его посадила в Минске, в Вильнюс из столицы Беларуси не вернулись в общей сложности 5 летевших этим рейсом пассажиров, информировало правительство.
Правительство: из Минска в Вильнюс не вернулись 5 летевших в самолете Ryanair пассажиров
© DELFI

Из столицы Греции самолетом вылетело 126 пассажиров, однако после принудительной посадки в Минске в Вильнюс вернулся 121 пассажир.

В белорусской столице был задержан летевший этим самолетом из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta Роман Протасевич, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

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По данным источников BNS, еще два из оставшихся в Минске - граждане этой страны. Какова их связь с инцидентом, пока не раскрывается.

На вопрос, установлены ли личности всех пассажиров, премьер Ингрида Шимоните на пресс-конференции в понедельник ответила, что не может предоставить эти данные, так как "это информация, связанная с проводимым досудебным расследованием".

"Я могу сказать только то, что все граждане Литвы безопасно вернулись в Литву", - сказала она.

По словам премьера, также еще не ясно, могут ли летевшие самолетом люди рассчитывать на компенсации. Глава правительства сказала, что это может выясниться после расследования.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принудительно посажен пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был вынужден повернуть в столицу Беларуси.

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