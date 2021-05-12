За последнюю неделю на COVID-19 в Литве проверено 150 тыс. человек - это рекордно высокие объемы тестирования, отмечает правительство. В день в среднем тестируется более 22 тыс. человек.
Несмотря на исключительно большие объемы тестирования, больше случаев благодаря этому не выявляется: рост числа новых случаев остановился и темпы пандемии впервые после двухмесячного перерыва стали отрицательными.
Вполне вероятно, что в Литве иммунитет от COVID-19 есть у 35% населения: такой процент населения привит хотя бы одной дозой или переболел COVID-19 в течение последних полгода.
Рост госпитализации в Литве прекратился во всех районах, за исключением кластера COVID-19 Шяуляй-Тельшяй. В этом регионе много новых случаев и растет число пациентов в больницах.
Число случаев также растет и в регионе Каунас-Мариямполе, однако число пациентов в больницах пока остается стабильным.
Во всей Литве по-прежнему преобладает "британский" штамм вируса и его вариации, против которых действенны вакцины, но понемногу распространяется и южноафриканский штамм.
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